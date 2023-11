Fratelli d’Italia, a Bologna il primo congresso provinciale

Bologna, 4 novembre 2023 – Il primo congresso provinciale del partito a cui appartiene la premier Giorgia Meloni si terrà a Bologna. Domani 5 novembre, infatti, si terrà il primo congresso provinciale di Fratelli d’Italia. Un appuntamento per inaugurare la stagione di congressi annunciata dalla Presidente del Consiglio.

“La scelta di Bologna, città storicamente ‘rossa’ e territorio dove FdI è in grande crescita, non è casuale”, fa sapere il partito in una nota. Alla manifestazione, che si terrà al Sydney Hotel di via Michelino 73, parteciperanno il Vice Ministro delle Infrastrutture Galeazzo Bignami, il responsabile nazionale dell’organizzazione On. Giovanni Donzelli, il coordinatore regionale Sen. Michele Barcaiolo, il Sen. Marco Lisei, la capogruppo in Consiglio regionale Marta Evangelisti e il capogruppo al Comune di Bologna, Stefano Cavedagna, Portavoce nazionale dei Giovani di FdI.

Al congresso, che avrà due candidati unitari per Provincia e Città, rispettivamente Francesco Sassone e Manuela Zuntini, sono state invitare categorie e rappresentanze istituzionali dei territori, a dimostrazione che FdI è pronta al governo del territorio anche in Emilia-Romagna.