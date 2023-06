Funeral party per Berlusconi in vicolo Bolognetti a Bologna, è polemica

Bologna, 14 giugno 2023 - Nel giorno dei funerali di Stato per Silvio Berlusconi, c’è un’altra cerimonia dedicata al Cavaliere che fa discutere, questa volta sotto le Due Torri. E’ il ‘B. State Funeral Party’ (sottotitolo: ‘Sì ok era meglio se fosse successo 30 anni fa ma così non fu.

E ora si festeggia comunque senza alcun rispetto’) organizzato questa sera dalle 18:30 alle 23:30 dall’Internazionale trash ribelle nei locali di vicolo Bolognetti dati da anni in gestione dall’amministrazione a Làbas.

Un appuntamento che ha già creato roventi polemiche politiche in città. “Il Comune ha concesso spazi pubblici per festeggiare la morte di Silvio Berlusconi. È inaccettabile e riteniamo doveroso che si intervenga immediatamente per impedire questa vergogna che offende Bologna, i bolognesi e tutti gli italiani” ha commentato il viceministro di FdI, Galeazzo Bignami.

Sulla stessa linea d’onda anche il coordinatore cittadino di Forza Italia, Angelo Scavone, che parla di un modo "per festeggiare senza nessun rispetto la scomparsa del presidente Berlusconi. Si tratta di episodi che si commentano da soli. Aspettiamo convincenti prese di posizione da parte del sindaco e dei partiti di sinistra”.