Loiano cerca il sindaco, si candida il comandante dei carabinieri

Loiano (Bologna), 2 dicembre 2023 – Dalla bandoliera dell’Arma alla fascia tricolore del Comune. Parte con un colpo di scena la corsa alle amministrative nel piccolo territorio di Loiano, sulle montagne bolognesi: il primo candidato sindaco, con una civica che si definisce ‘apartitica’, è Roberto Serafini quello che, nello stesso territorio, ricopre il ruolo di comandante della stazione dei carabinieri. Un cambio di ruolo insolito, soprattutto per un piccolo comune come quello di appenninico di Loiano dove le confessioni sono in mano al parroco, la sicurezza alle forze dell’ordine e l’amministrazione al sindaco, senza commistioni di ruoli.

Serafini, classe ‘69, è originario di Matera e ha studiato Scienze Politiche mentre già era nell’Arma dei carabinieri dove è da più di una trentina di anni, gli ultimi dei quali li ha passati a comandare la stazione di Loiano. Ora è ufficialmente ancora il comandante, ma in licenza e non presta servizio in attesa che venga trasferito e ricollocato in altra sede di modo da non avere incompatibilità con la sua corsa al ruolo da primo cittadino.

"L’idea di candidarmi a sindaco è venuta non tanto tempo fa dopo una cena tra amici - dichiara subito dopo aver reso nota la sua candidatura -. La lista sarà una civica dove uomini e donne di destra e di sinistra potranno partecipare per fare il bene del paese dove io, ovviamente, continuerò a vivere. Non ci sarà promiscuità tra il ruolo che ricoprivo per il territorio fino a poco fa e quello per cui eventualmente sarò eletto e sarò lieto di chiarire qualsiasi dubbio a riguarda che i cittadini possano avere. Mi presenterò ufficialmente il 13 dicembre alle 18 alla Bocciofila loianese con il progetto elettorale".

Inizia, quindi, a muoversi la scacchiera delle amministrative a Loiano da cui il sindaco in carica, civico di centrosinistra, si sfila ufficialmente: "Non mi ricandiderò per queste elezioni - dichiara Fabrizio Morganti al quale, pare, la notizia della candidatura di Serafini sia giunta imprevista -. Lo avevo già ponderato e ora lo posso confermare senza dubbio".

Ancora incerta la posizione del Pd per cui ha parlato il segretario localo Sergio Minni: "Abbiamo saputo di Serafini: andremo alla sua presentazione e poi valuteremo".

Il centrodestra, invece, sta preparando una lista che presenterà prossimamente, ma ha le idee chiare sul primo candidato per il piccolo paese appenninico: "Non ci interessa quale fosse il suo ruolo prima e ci possiamo solo dire contenti che qualcuno si candidi per il bene del paese, anche se sarà un avversario in questa corsa elettorale".