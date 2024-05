Pichetto Fratin a Bologna per le Europee. Voli al Marconi e cambiamento climatico: cosa ha detto

Bologna, 4 maggio 2024 – "Questi tragici eventi ci hanno fatto aprire gli occhi: alterniamo siccità e alluvione. Ciò che una volta era straordinario mettiamoci in testa che può diventare ordinario”. Dopo il tour in Emilia-Romagna ad un anno dall’alluvione, il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin fa tappa anche a Bologna per presentare i candidati emiliano-romagnoli di Forza Italia nel Nord-Est alle prossime Europee dell'8 e 9 giugno. E nell'evidenziare l’impronta del cambiamento climatico su disastri come quello che ha travolto la nostra regione, ha ricordato - con i segretari locali azzurri Lanfranco Massari e Nicola Stanzani - che sul fronte degli aiuti "il commissario Figliuolo sta andando avanti, gli stanziamenti sono stati fatti. Certamente per le opere più consistenti ci vogliono anche i tempi per farle”.

In merito alle prossime Europee, Pichetto Fratin fa sapere come grazie al gruppo europeo dei Popolari (di cui Forza Italia fa parte) "possiamo modificare alcune delle derive ideologiche che hanno caratterizzato questa commissione fino agli ultimi sei mesi", a partire dalla misure Ue sulle auto elettriche e sull'efficientamento degli edifici, fino a quelle sugli imballaggi migliorata - secondo il ministro - al fotofinish.

Pichetto Fratin replica anche al Comune che ha inviato una lettera proprio al ministero dell'Ambiente chiedendo di fare pressing sull'Enac per monitorare il traffico aereo dell'aeroporto Marconi, verificando l'impatto ambientale e acustico: "Troveremo un punto d'equilibrio con enti locali e regione che concili l'economia dello scalo e il rispetto dell'ambiente. Abbiamo comunque inviato in automatico tutto a Enac: ognuno deve svolgere i propri compiti". Prima di ripartire, Pichetto Fratin ha fatto un breve riferimento al dopo-Bonaccini e alle prossime Regionali: "Al momento delle decisioni i partiti di centrodestra si accorderanno per quello che dovrà essere il candidato giusto. La speranza che abbiamo è di conquistare l’Emilia-Romagna e di vincere”. In sala i candidati emiliano-romagnoli di Forza Italia Rosaria Tassinari, Antonio Platis e la bolognese Alessandra Servidori. In prima fila anche per la coordinatrice emiliana degli azzurri, la consigliera regionale Valentina Castaldini.