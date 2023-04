Atalanta Bologna Fc, probabili formazioni e dove vederla

Bologna, 8 aprile 2023 – Il mese di sfide impegnative e probanti per il Bologna inizia con la trasferta di Bergamo di questo pomeriggio, quando i rossoblù scenderanno in campo, alle 16.30, contro l’Atalanta per provare a portarsi a casa uno scalpo ‘da big’ dopo quello ottenuto un mese e mezzo fa contro l’Inter. Le formazioni di Motta e di Gasperini, distanti 8 punti in classifica, lottano e giocano per obiettivi differenti: i nerazzurri per provare ad agguantare un posto in Champions, i rossoblù per rimanere il più possibile agganciati alle posizioni che potrebbero valere l’Europa. Calcio d’inizio, come detto, alle 16.30, arbitra Orsato di Schio con diretta televisiva affidata a Sky e Dazn.

Come arriva l’Atalanta

Gasperini si presenterà alla gara di questa sera senza due pedine fondamentali, frenate per motivi diversi: Koopmeiners è ancora ai box, Toloi dovrà invece scontare una giornata di squalifica. Ecco perché davanti a Musso, nella linea dei tre difensori, si dovrebbero vedere Scalvini, Palomino e Djimsiti, con Demiral inizialmente in panchina. Sulle corsie esterne sono in vantaggio Zappacosta e Maehle, mentre in mezzo al campo Ederson e De Roon viaggiano verso la titolarità, con Pasalic spostato di qualche metro in avanti; anche perché, in mediana, ulteriori alternative Gasperini non le dispone in questo momento. Davanti in vantaggio Hojlund e Zapata su Boga e Lookman.

Come arriva il Bologna

Senza i recuperi di Arnautovic e Cambiaso, che puntano ad esserci contro il Milan, Motta sembra intenzionato a confermare in blocco l’undici che ha battuto l’Udinese, con la sola differenza rappresentata dal ritorno tra i pali di Skorupski, che ha smaltito l’attacco febbrile che lo ha messo ko contro i bianconeri. Ecco allora che in difesa dovrebbero esserci, da destra a sinistra, Posch, Soumaoro, Lucumì e Kyriakopoulos, con Schouten a gestire le operazioni in mezzo al campo e Moro e Ferguson ai suoi lati. Dovrebbe partire inizialmente dalla panchina Dominguez, ancora non al 100%. Panchina anche per Orsolini, che lavora per trovare la condizione migliore: davanti, ai lati di Sansone, ci saranno Aebischer e Barrow.

Atalanta – Bologna, le probabili formazioni e dove vederla

Oggi, ore 16.30 Stadio: Gewiss Stadium Diretta tv: Dazn, Sky Sport Calcio 202 Arbitro: Orsato di Schio. ATALANTA (3-4-1-2): 1 Musso; 42 Scalvini, 6 Palomino, 19 Djimsiti; 77 Zappacosta, 15 De Roon, 13 Ederson, 3 Maehle; 88 Pasalic; 17 Hojlund, 91 Zapata. Allenatore: Gasperini. Panchina 31 Rossi, 57 Sportiello, 5 Okoli, 22 Ruggeri, 28 Demiral, 93 Soppy, 9 Muriel, 10 Boga, 11 Lookman. BOLOGNA (4-3-3): 28 Skorupski; 3 Posch, 5 Soumaoro, 26 Lucumì, 77 Kyriakopoulos; 19 Ferguson, 30 Schouten, 6 Moro; 20 Aebischer, 10 Sansone, 99 Barrow. Allenatore: Motta. Panchina 1 Bardi, 34 Ravaglia, 4 Sosa, 14 Bonifazi, 22 Lykogiannis, 29 De Silvestri, 8 Dominguez, 17 Medel, 21 Soriano, 25 Pyyhtia, 7 Orsolini, 11 Zirkzee.

Atalanta Bologna, segui la diretta (dalle 16,30)