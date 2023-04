Atalanta Bologna Fc 0-2, la gioia di Thiago Motta: “La vittoria più bella”

Bergamo, 8 aprile 2023 – “Questa vittoria è stupenda, sono tre punti meritati e importanti. Fino ad oggi è la vittoria più bella”. La gioia di Thiago Motta la si avverte in maniera decisa nel post-partita di Atalanta – Bologna, gara che ha visto trionfare i rossoblù per 2 a 0: “Due bellissime squadre, uno spettacolo per tutti i tifosi che c’erano oggi, complimenti anche ai nostri avversari per la maniera di affrontare la partita”.

Partita che ha visto il Bologna rischiare nella prima frazione, mentre nella ripresa l’Atalanta ha potuto solamente subire il calcio dei rossoblù: “Non è facile giocare contro l’Atalanta, noi oggi siamo stati bravissimi in fase di possesso, in transizione e quando loro avevano il pallone”. Un Thiago Motta sulla bocca di tutti, ma l’italo-brasiliano rintraccia altrove i meriti di questo percorso: “Si vede la mano del tecnico? No, si vede lo spirito di questi giocatori, loro possono esprimere il loro calcio, io devo solo dare le giuste opportunità”.

E ora? Ora un mese di aprile che vedrà il Bologna scontrarsi con altre big, a partire dal Milan: “Continuiamo a fare il nostro lavoro. Ora i ragazzi possono riposare qualche giorno, poi penseremo al Milan. Pensiamo a recuperare chi può farcela, contro il Milan cercheremo di continuare sullo stesso percorso”. I complimenti alla sua squadra si arricchiscono: “Ringrazio tutte le persone che danno un grandissimo aiuto e soprattutto ai ragazzi, che in campo riescono a dimostrare ciò che vogliamo proporre”. Chiusura sui miglioramenti: “Dove migliorare? Sul gioco, sulla fase difensiva, dove ogni tanto ci abbassiamo creando spazi quando l’attacco rimane alto, questo porta ad avere qualche difficoltà in più sul possesso. Possiamo migliorare su tutto, ma con questa disponibilità è tutto molto più semplice”. Queste invece le parole di Orsolini ai microfoni di Dazn: “L’ammonizione? È stato un gesto istintivo, non mi ricordavo di essere diffidato. È un peccato, si tratta di una partita importante quelle. Dispiace non esserci contro il Milan ma penso a quella dopo. Sono tre punti fondamentali, danno continuità a un lavoro iniziato a settembre. Ci fanno passare una serena Pasqua e ci fanno capire che siamo una squadra che può vincere anche su campi come quello di oggi. Europa? È ancora presto”.