Il Bologna, la Champions e la Juve: il ‘Caffè rossoblù’ con Bortolotti

Bologna, 21 marzo 2024 – “Vedo una squadra motivata, che sa reagire a qualsiasi tipo di difficoltà incontri. Per questo alla Champions io ci credo". E Alberto Bortolotti non è una dall’innamoramento facile. Di Bologna ne ha visti e raccontati tanti. Quanti? Basta un numero per rendere l’idea: il 46. Già, perché quest’anno la sua storica trasmissione, ‘Il Pallone Gonfiato’, è arrivata alla 46esima edizione.

Penna sottilissima, voce spesso fuori dal coro, quella di Alberto, bolognesissimo, figlio di Rino, fondatore di ‘Stadio’ e nipote di Adalberto che ‘Stadio’ lo ha diretto. Minghettiano doc, giornalista professionista dal 1988, Alberto respira sport da una vita. E’ lui l’ospite di oggi del nostro podcast ‘Caffè Rossoblù’.

“Chi temo di più tra Roma, Atalanta e Napoli? Le rispetto tutte, ma non ho paura di nessuna. Anzi, io un occhio lo butterei alla Juventus: se continua con questo trend, un pensierino ad attaccare il terzo posto potremmo anche farlo", osserva Alberto. Niente illusioni, ma piede belli piantati nella realtà, che nel calcio è spesso la somma di numeri. "Credo che se nelle prossime tre gare il Bologna riuscisse a fare sette punti, sarebbe una spinta non dico decisiva, ma quasi per l’Europa – argomenta Alberto –: non so quante squadre riuscirebbero a tenere questo ritmo. La Roma poi ha pure lo scontro fratricida in coppa con il Milan".

