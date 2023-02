Fiorentina Bologna Fc, Motta: “Sono orgoglioso di questa squadra”

Tutta la soddisfazione di Thiago Motta: "Oggi è una giornata da godere"

Bologna, 5 febbraio 2023 – “Oggi? Oggi è una giornata da godere”. Poche piccole parole, ed entusiasmo che si accende, sempre di più. A maggior ragione dopo una vittoria, quella di Firenze, che al Bologna mancava da tredici anni, arrivata col risultato di 2 a 1. Thiago Motta, a fine gara, è semplicemente felice: “Una buonissima prestazione contro la Fiorentina, sono contento e orgoglioso di ciò che ho visto in campo. La sensazione, a fine gara, è bellissima. Abbiamo concluso bene la settimana, adesso penseremo a riposarci e a recuperare bene la squadra”.

Domenica prossima, infatti, c’è il Monza in casa. Ma prima bisognerà guardare all’infermeria, con la speranza che qualche elemento possa recuperare in settimana. Un gruppo guidato da Motta e trascinato dai suoi giocatori, sui quali il tecnico si esprime così: “I ragazzi mi stanno dando motivazione, impegno quotidiano, la possibilità di poterli aiutare a crescere e migliorare. Sono orgoglioso di fare parte di questo gruppo”. Sul futuro la domanda viene dribblata (“Io penso al presente, all’oggi, e mi godo questa vittoria”) mentre su Dominguez, e sugli altri componenti della sua squadra, queste le parole: “Nico? È già un giocatore fondamentale, come tanti altri. In campo sono loro a prendere le decisioni, i nostri leader, sono gli interpreti che possono cambiare la partita. Oggi sono stati tutti fantastici, riescono a trascinarsi e migliorarsi a vicenda. Sono molto contento, se lo meritano”.



A fine partita è stato intervistato da Dazn Orsolini, per la seconda volta consecutiva in rete e autore di un assist: “Siamo in un bel momento di forma, come testimonia anche la vittoria di oggi. Nonostante qualche momento di sofferenza abbiamo dimostrato che anche nelle difficoltà di sapere reagire. Siamo contenti, ci portiamo questi tre punti a casa e sotto con la prossima. È un Riccardo che si è responsabilizzato tanto, la squadra lo sta aiutando. Siamo consapevoli del contributo che possiamo dare, ma la cosa più importante sono i tre punti. Fascia? Mi piace. È un orgoglio per me, è un qualcosa che mi responsabilizza ulteriormente. So che ci sono gerarchie, Soriano non si discute, ma se dovesse mancare lui io mi assumo la responsabilità. Rinnovo? In questo momento è un qualcosa di cui si parla e no, ma io sto pensando soprattutto al campo. Poi avremo tempo di parlarne insieme al procuratore e troveremo la soluzione migliore. Ma ora si pensa alle prestazioni del Bologna”.