Sinisa Mihajlovic, i figli Dusan e Miroslav in visita al Brighton di De Zerbi

I figli di di SInisa Mihajlovic accolti a Brighton

Bologna, 6 marzo 2023 – Nel ricordo di Sinisa: ha fatto il giro del web la foto che immortala, in un abbraccio di gruppo, Dusan e Miroslav Mihajlovic insieme a Roberto De Zerbi e il suo staff. De Zerbi, che in Italia ha allenato il Sassuolo e che, dopo l’esonero di Sinisa dalla panchina rossoblù, rifiutò l’offerta del Bologna, lavora oggi in Inghilterra, dove allena il Brighton, squadra con la quale si sta mettendo in mostra anche grazie ad alcuni scalpi eccellenti sottratti alle big d’Oltremanica.

De Zerbi, che decise di rifiutare la panchina del Bologna per rispetto nei confronti di Mihajlovic, ha ospitato in Inghilterra i due figli dell’ex tecnico rossoblù, che hanno così posato per una foto insieme all’ex trequartista del Foggia. Miroslav e Dusan hanno così potuto osservare da vicino il centro tecnico del Brighton – come testimoniato dalle foto postate sul profilo social di ‘Miro’ -, studiare l’allenamento dei ragazzi di De Zerbi ed assistere alla roboante vittoria dei Seagulls contro il West Ham, battuto per 4 a 0 dalla formazione del tecnico italiano.



La foto è stata postata da Marcello Quinto, uno dei collaboratori più stretti di De Zerbi, che ha così commentato: “Due ragazzi meravigliosi… è stato un piacere! A presto guys”. Chissà che nel futuro dei due figli di Mihajlovic non possa esserci una carriera da allenatore. Intanto, lo stesso Miroslav, ha iniziato a calcare le stesse orme del papà: è di gennaio la notizia che ha visto il 22enne entrare nello staff dell’Urbetevere, società romana, come collaboratore tecnico delle giovanili, dopo avere giocato tra Lazio, Tor Di Quinto e Primavera della Sampdoria prima di dedicarsi agli studi.