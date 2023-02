Asvel Virtus Bologna, dove vedere la sfida di Eurolega

Mannion rientra fra i convocabili per la sfida di Eurolega

Bologna, 2 febbraio 2023 – Dopo la bella vittoria con la Stella Rossa, la Virtus di Sergio Scariolo scende in campo domani alle 21 a Villeurbanne, per affrontare l’Asvel.

Vogliosa di confermarsi dopo il successo contro la Stella Rossa e di vendicarsi dopo la sconfitta dell’andata quando l’Asvel si impose dopo aver ribaltato una sfida che sembrava in mano alla Virtus.



“Affronteremo questa difficile e importante partita con alcune assenze molto pesanti come purtroppo è stata la normalità fino ad ora in questa stagione, ma con il giusto spirito, motivazione e col desiderio di continuare a competere contro una squadra che rispettiamo molto in particolare perché in casa mostrano una versione di loro stessi molto competitiva – conferma coach Scariolo - Hanno rinforzato molto bene la squadra con l’aggiunta di Dee Bost, un ottimo giocatore. Abbiamo ancora vivo il ricordo della partita di andata a Bologna, dove loro non hanno mai mollato anche quando erano sotto nel punteggio e sono tornati avanti”.

Rientra tra i giocatori convocabili Nico Mannion. Indisponibili Iffe Lundberg, Leo Menalo e Semi Ojeleye.



“Affrontiamo una squadra di alto livello che ci ha battuto in casa nostra nella gara di andata. Vogliamo andare a giocare a casa loro in maniera decisa, facendo di tutto per portare a casa il risultato, soprattutto perché questa è una di quelle partite fondamentali per il nostro cammino verso i playoff – sostiene Daniel Hackett - Ci aspetta una bella sfida, l’Asvel in casa gioca bene ed è una squadra difficile da battere tra le mura amiche. L’obiettivo deve essere quello di rimanere concentrati per tutti i 40′ e giocare con il coltello fra i denti”.

Arbitri – Direzione di gara affidata a Javor, Jovcic, Tsaroucha.

Asvel Virtus Bologna, dove vederla

Radio & Tv - Diretta su Sky Sport Uno, Eleven Sports, Euroleague.tv e Radio Nettuno Bologna Uno.