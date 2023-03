Eurolega, la Virtus Bologna vede… l’Alba a Berlino e sogna ancora i playoff

Gabriel Lundberg in Alba Berlino-Virtus Bologna (foto Ciamillo)

Bologna, 9 marzo 2023 – La Virtus vede l’Alba e sogna ancora i playoff. Nella seconda sfida settimanale di Eurolega la formazione di Sergio Scariolo passa 74-96 alla Mercedez-Benz Arena di Berlino e continua a mantenere accesa la fiammella dell’accesso ai playoff.

‘Condannata’ a vincere e a sperare che dagli altri campi arrivino risultati positivi, la formazione di Sergio Scariolo vince e lo fa col piglio giusto, in casa dei tedeschi, con Milos Teodosic mvp con 21 punti e 6 assist, mentre il top scorer è Kyle Weems con 22 punti ed una eccellente prova.

Parte meglio l’Alba Berlino, poi la sfida si tinge di bianconero con Jaiteh presente sottocanestro e le triple di Lundberg e Teodosic, ma anche una ritrovata solidità difensiva che permettono alla Virtus di ribaltare il punteggio e portarsi avanti 14-22.

La tripla di Weems ad inizio seconda frazione di gioco permette alle V Nere di allungare per la prima volta in doppia cifra sul 14-25. Capitan Belinelli nell’azione successiva segna il +13, il vantaggio dei bianconeri si cristallizza intorno ai 10-12 punti di scarto per poi dilatarsi ulteriormente nel finale di quarto. All’intervallo bianconeri avanti 33-49.

Nella ripresa la Virtus allunga ancora e grazie alle triple di Teodosic toccando anche il +20. L’ultimo quarto è tutto dei bianconeri che dominano, controllano e conquistano il successo tutto sommato agevole.

Domenica la Virtus tornerà a pensare al campionato con la temibile sfida in programma al Taliercio contro Venezia per poi rituffarsi al confronto di Eurolega della prossima settimana, il 16 marzo, col Monaco.

Soddisfatto a fine partita coach Sergio Scariolo: “Abbiamo giocato bene, controllando bene la situazione, muovendo la palla e facendo bene in difesa. Abbiamo rallentando negli ultimo minuti, ma quando la sfida era ormai conclusa”.

Il tabellino

ALBA BERLINO 74

VIRTUS BOLOGNA 96

ALBA BERLINO: Lo 8, Procida 5, Smith 12, Wetzell 10, Mattisseck 3, Schneider 3, Olinde 10, Koumadje 2, Thiemann 4, Sikma 11, Lammers 6, Blatt. All. Gonzalez.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Mannion ne, Belinelli 7, Pajola 3, Bako 4, Jaiteh 12, Lundberg 12, Hackett 5, Menalo ne, Mickey 8, Weems 22, Teodosic 21, Abass 2. All. Scariolo.

Arbitri: Javor, Vilius, Zamojski.

Note: parziali 14-22, 33-49, 59-77.

Tiri da due: Alba 21/45; Virtus 22/32. Tiri da tre: 6/25; 14/30. Tiri liberi: 14/16; 10/12. Rimbalzi: 32; 35.