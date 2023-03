Maccabi Virtus Bologna Eurolega, trasferta in Israele garantita dopo qualche apprensione

La Virtus scenderà in campo regolarmente

Bologna, 27 marzo 2023 - Domani l’Eurolega propone per la Virtus una delle trasferte più dure, a Tel Aviv, contro il Maccabi. Trasferta che, per qualche ora, è stata pure a rischio perché la decisione del primo ministro Benjamin Netanyahu di licenziare il ministro della Difesa Yoav Gallant ha infiammato il paese. Il ministro Gallant chiede l’alt alla riforma giudiziaria, il premier israeliano è andato avanti e il paese si è ritrovato diviso, con governo sotto accusa e altrettanto diviso al proprio interno.

Migliaia di persone in piazza: il momento peggiore per organizzare una trasferta sportiva. Ma al club bianconero, che si era giustamente allertato per capire cosa fare, sono arrivate ampie assicurazioni.

Forse la riforma sarà bloccata ma, al di là delle questioni interne che riguardano Israele, sono arrivate assicurazioni sul fatto che i voli e gli scali siano garantiti. Domani sera, quindi, la Virtus giocherà regolarmente contro il Maccabi.

La Virtus, sempre più capolista del campionato italiano - in due settimane dalla situazione di perfetta parità con l’Olimpia Milano si è ritrovata sul +4 - intende comunque onorare fino alla fine un torneo che, a meno di clamorosi ribaltoni, non la vedrà partecipare ai playoff, riservati alle prime otto.