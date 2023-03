Lundberg torna fra i convocabili

Bologna, 4 marzo 2023 – Sfida casalinga per la Virtus che domani pomeriggio alle 20 alla Segafredo Arena, affronta Tortona.



Lasciata alle spalle la sconfitta di Eurolega con Fenerbahce e in attesa di affrontare prossima settimana Partizan e Alba Berlino per una doppia sfida decisiva per il cammino playoff, Marco Belinelli e compagni tornano a concentrarsi sul campionato.



Rientra tra i giocatori convocabili Iffe Lundberg. Non sarà della partita Alessandro Pajola in seguito ad una distorsione alla caviglia sinistra subita ieri. Le condizioni del giocatore verranno monitorare giorno per giorno, mentre restano indisponibili Isaia Cordinier e Leo Menalo.

A presentare la sfida con i piemontesi è l’assistant coach Alberto Seravalli.



“Ci prepariamo ad affrontare Tortona, la terza forza del campionato, una squadra a cui piace giocare ad alto ritmo, molto pericolosa nel tiro da tre punti, soprattutto in transizione, con tanti esterni pericolosi al tiro come Filloy, Macura e Daum, e dei lunghi molto solidi come Cain e Radosevic. Dovremo fare una gara fisica per limitare i loro punti di forza, trovare in attacco le giuste soluzioni per avere i tiri migliori possibile. Affronteremo questa gara in emergenza fisica, con diversi giocatori acciaccati, solo domani sapremo chi potrà scendere in campo, nonostante ciò vogliamo regalare una vittoria in casa ai nostri tifosi”.

Arbitri: Lo Guzzo, Quarta e Valzani.

Virtus Bologna Tortona, dove vederla

Radio & tv - Diretta Eleven Sports, Eurosport 2 e radio Nettuno Bologna Uno.