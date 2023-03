Una Virtus Bologna incerottata passa a Venezia, ma perde anche Pajola

Milos Teodosic nella gara contro Venezia (foto Ciamillo)

Venezia, 12 marzo 2023 – Una Virtus incerottata, che perde cammin facendo anche Pajola, passa al Taliercio in casa della Reyer Venezia 68-83 e risponde a Milano, arrivando allo scontro diretto di domenica prossima al Forum di Assago a pari punti con l’Armani.

Buon a prova collettiva per la formazione di Sergio Scariolo, che difende benissimo e in attacco trova uno strepitoso Niccolò Mannion in assoluto il migliore in campo per i 27 punti messi a segno (miglior prestazione personale di sempre) ma anche per i 5 assist smazzati ai compagni.

Peccato solo per l’infortunio ad Alessandro Pajola, problemi alla schiena, con il playmaker marchigiano costretto ad uscire nel primo tempo.

Inizio subito positivo per i bolognesi: Teodosic e Mannion e Virtus avanti subito 0-6. I bianconeri allungano sul 5-17. Granger prova a rianimare Venezia, ma Belinelli tiene a distanza la Reyer e ad inizio seconda frazione di gioco i bianconeri toccano il +17 sul 14-31.

La Virtus, già largamente rimaneggiata, perde per infortunio Pajola, ma tiene il vantaggio fino a 90” dall’intervallo. Nell’ultimo minuto e mezzo di gioco tornano ad uscire i lagunari che riducono parzialmente il gap.

All’intervallo Virtus nettamente avanti 26-38. L’inizio ripresa torna ad essere tutto per i bianconeri che, con un eccellente Mannion, allungano raggiungendo venti punti di vantaggio.

La Virtus non rischia più, facendo da frangiflutti alle ondate dei veneziani, ma rispondendo sempre colpo su colpo e con il vantaggio che non scende mai sotto la doppia cifra.

Il tabellino

REYER VENEZIA 68

VIRTUS BOLOGNA 83

UMANA VENEZIA: Granger 11, Moraschini 4, Parks 9, Willis 8, Watt 13; Bramos 5, De Nicolao 1, Ray 6, Brooks 9, Tessitori 2, Chillo ne, Barbero ne. All. Spahija.

SEGAFREDO BOLOGNA: Mannion 27, Teodosic 11, Abass, Mickey, Jaiteh 14; Belinelli 10, Pajola, Bako 2, Weems 7, Lundberg 9, Hackett 3, Menalo ne. All. Scariolo.

Arbitri: Paternicò, Martolini, Gonella.

Note: parziali 12-24, 26-38, 43-64.