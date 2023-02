Virtus Bologna Baskonia: orario, biglietti e dove vederla

Sergio Scariolo, allenatore della Virtus Bologna (Ciamillo)

Bologna, 23 febbraio 2023 – Inizia la volata finale per i playoff di Eurolega. La Virtus scende in campo, domani sera alle 20.30 alla Segafredo Arena per ospitare, nella 25^giornata della massima competizione internazionale, il Baskonia.

Confronto che vale tanto per la formazione di Sergio Scariolo chiamata a conquistarsi i 2 punti in palio per risalire ulteriormente la propria classifica.

“Un’altra partita molto difficile, Baskonia è una squadra abituata a giocare a ritmi alti ed è infatti una delle due squadre della competizione che giocano con il ritmo più alto – conferma Sergio Scariolo - Hanno aggiunto Heidegger che è un altro giocatore veloce, con eccellente tiro da tre punti. La transizione difensiva e il controllo dei rimbalzi saranno una priorità: dovremo difendere bene sui loro tiratori, come Gedraitis ma soprattutto Howard e lo stesso Marinkovic che ci ha messo in difficoltà nella gara di andata. Chiaramente avremo un compito difficile ma vedo tanta voglia di competere e motivazione nei miei giocatori: abbiamo fatto due allenamenti davvero buoni e con l’aiuto dei nostri tifosi contiamo di fare una buona partita domani”.

Presente, nonostante il tour de force a cui si dovrà sottoporre Toko Shengelia, tornato l’impegno con la nazionale proprio per la sfida col Baskonia. Indisponibili Isaia Cordinier e Leo Menalo, tra i protagonisti in campo ci sarà sicuramente Daniel Hackett.

“Ci prepariamo a giocare contro Baskonia, una squadra che sta facendo molto bene in Euroleague, sicuramente molto difficile da affrontare. Dovremo rimboccarci le maniche per fare una gara di personalità e di ottimo livello anche per toglierci le scorie della Coppa Italia, dove non abbiamo raggiunto l’obiettivo. Faremo il possibile per essere pronti e per combattere su ogni possesso”.

Biglietti Domani dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, la biglietteria in piazza della Costituzione sarà aperta nei giorni gara a partire dalle 18.30.

Arbitri Direzione di gara affidata a Latisevs, Difallah e Majkic.

Radio & Tv Diretta su Sky Sport Uno, Eleven Sports ed Euroleague.tv e radio su Nettuno Bologna Uno.