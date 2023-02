Virtus Bologna, pronta la sfida con Venezia

Sergio Scariolo,allenatore della Virtus Bologna

Torino, 15 febbraio 2023 – Vigilia di quarti di finale di coppa per la Virtus Segafredo Bologna.

Domani alle 18, al Pala Alpitour di Torino, sede della Final EIght, la formazione di Sergio Scariolo scende in campo per affrontare, nel proprio quarto di finale, la bestia nera Venezia.

“Non sono un grande amico dei proclami preventivi, sono più amico del fare le cose che ti fanno vincere, ovviamente ognuno nel suo ruolo – conferma coach Sergio Scariolo - aiutare i giocatori a concentrarsi su quelle che sono le cose che fanno vincere, più che strombazzare ai quattro venti che vogliamo vincere”.

Virtus che parte per questa Final-Eight con grandi propositi.

“Sicuramente abbiamo un’ambizione e una competitività ben dimostrata sia in campo nazionale che internazionale ma adesso, anche in considerazione delle precarie condizioni di salute nelle quali ci presentiamo all’appuntamento, non solo per gli assenti ma anche per qualcuno dei presenti, è meglio pensare ad avere un livello di concentrazione molto alto, cercare di giocare assieme, difendere con grande energia, limitare le palle perse, controllare i rimbalzi, evitare momenti di flessione prolungata”.

Dopo aver parlato della sua squadra Scariolo parla poi di Venezia.



“Abbiamo grande rispetto per il nostro avversario che già di partenza è una squadra esperta, con grande potenziale offensivo soprattutto al tiro da tre punti, testimoniato dal fatto che sono secondi in questa statistica specifica, e che sta vivendo il momento tipico del grande entusiasmano ed energia che si produce sempre quando c’è un cambio di allenatore, tra ‘altro con l’arrivo di un allenatore esperto come Neven Spahija. In più hanno aggiunto un ottimo giocatore e un grande tiratore come Ray”.

Massima concentrazione per la sfida con Venezia, per altro bestia nera proprio della Virtus, senza pensare troppo avanti.



“La nostra attenzione e concentrazione sono rivolte a questa partita. Siamo consapevoli del fatto che potrebbe essere una gara lunga, come lo è stata quella di regular season, che si è risolta con un solo punto di differenza a nostro vantaggio. Dobbiamo avere molta pazienza, non aspettarci nessuna risoluzione prima dei momenti finali e avere la freddezza e la lucidità, qualora arrivasse un finale punto a punto, di giocare bene come abbiamo fatto nella maggior parte delle volte. Questo non possiamo darlo per scontato ma dobbiamo preparaci a ripeterlo”.



Arbitri – Direzione di gara affidata a Paternicò, Attard e Giovannetti.

Radio & tv - Diretta Eleven Sports, DMAX, Eurosport 2 e radio su Nettuno Bologna Uno.