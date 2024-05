A lezione di moda con Giuseppe Zanotti

Come sarà il sistema moda tra vent’anni, nel 2044? A rispondere sono stati 30 studenti internazionali a San Mauro Pascoli in un vero e proprio "caleidoscopio" di idee sul futuro. Non a caso è stato chiamato "Caleidoscopica" il progetto dell’Università di Bologna - Campus di Rimini realizzato insieme all’Universidad Argentina de la Empresa (UADE) di Buenos Aires. La collaborazione, iniziata nel 2023 e culminata in questi giorni con il workshop Caleidoscopica, è stata resa possibile grazie ai fondi dell’Università di Bologna destinati al rafforzamento delle relazioni internazionali. Il progetto, nel complesso, ha visto un nutrito gruppo di studenti della laurea magistrale internazionale in Fashion Studies (UniBO) e della laurea triennale di Design and Management of Fashion Aestetics (UADE) confrontarsi su passato e presente della moda, e dunque anche della calzatura. Questo percorso è stato condiviso con importanti realtà imprenditoriali e formative: Aeffe, Giuseppe Zanotti, Fondazione Fashion Research Italy, Fundación IDA di Buenos Aires, assieme alla scuola del Cercal e Sammauroindustria di San Mauro Pascoli. Dice Ines Tolic dell’Università di Bologna che ha coordinato il progetto: "Agli studenti è stato chiesto di individuare oggetti di design del passato e del presente per tracciare traiettorie culturali e creative in grado di individuare le modalità con cui evolverà la comunicazione della moda nei prossimi 20 anni. Fondamentale in questo percorso è stata la visita in azienda presso la Giuseppe Zanotti dove hanno conosciuto il percorso produttivo della calzatura, venendo in contatto con alcune ideazioni iconiche del grande stilista". Dal presidente di Sammauroindustria, Daniele Gasperini, arrivano parole di apprezzamento per questo progetto: "La passione e la trasmissione di saperi che ha dimostrato Giuseppe Zanotti durante la sua lezione magistrale ai ragazzi del corso di laurea è stata un’esperienza straordinaria che ha entusiasmato questi giovani talenti curiosi di cultura e bellezza, e che in poche ore sono stati conquistati dall’unicità e dall’eccellenza del Distretto". Un plauso all’iniziativa anche da Serena Musolesi direttrice del Cercal di San Mauro Pascoli. "Negli ultimi anni siamo impegnati con l’Ateneo bolognese su diversi progetti, accomunati dagli obiettivi di far crescere competenze, valorizzare i talenti, stimolare nuovi percorsi e soluzioni, e dare visibilità al nostro distretto, sempre tenendo al centro le persone e lo sviluppo del settore moda e calzature. Queste collaborazioni rappresentano un grande valore aggiunto per la crescita del nostro territorio".

Ermanno Pasolini