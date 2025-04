"Abbandono e incuria a Monteleone e Gualdo"

Le frazioni di Monteleone e Gualdo nel Comune di Roncofreddo sotto l’occhio del ciclone di Marina Conti, coordinatrice comunale per Fratelli d’Italia che dice: "Esprimo innanzitutto la massima vicinanza alla cittadinanza di Monteleone e Gualdo. Monteleone versa in una situazione di degrado che da troppo tempo affligge il borgo. Il parco giochi per i bambini è abbandonato, il monumento ai caduti delle due guerre mondiali è sommerso dalle sterpaglie, il coperto in cemento della fossa comune delle abitazioni Acer, rotto da tempo, è transennato ma rappresenta una fogna a cielo aperto, creando una situazione insostenibile e potenzialmente pericolosa per la salute pubblica. Inoltre, i residenti si trovano a dover fare i conti con cestini dell’immondizia colmi di rifiuti maleodoranti, lasciati spesso da ciclisti e visitatori, senza che nessuno si occupi di una corretta gestione dei rifiuti. Le fioriere pubbliche sono piene di sterpaglie e sono diventate addirittura orinatoi improvvisati per cani e ciclisti, contribuendo così ad aumentare il senso di abbandono e degrado".

Marina Conti continua parlando della situazione della frazione di Gualdo: "Gli abitanti di Gualdo, come quelli di Monteleone, hanno recentemente segnalato un grave stato di abbandono e incuria da parte dell’amministrazione comunale. In particolare, il Parco Urbano Ilario Fioravanti si trova in condizioni di totale degrado: le sterpaglie e la vegetazione selvaggia lo hanno reso impraticabile, creando un ambiente poco sicuro e poco accogliente per i cittadini che vorrebbero usufruirne. Anche il percorso benessere, un tempo punto di ritrovo e di attività fisica per molti residenti, è ormai inagibile a causa delle sterpaglie e dell’incuria. Questa situazione non solo limita le possibilità di svago e di attività all’aperto, ma rappresenta anche un problema di sicurezza e di salute pubblica, considerando il rischio di incidenti o di proliferazione di insetti e animali indesiderati".

Conclude Marina Conti: "I residenti sono esasperati e si sentono abbandonati. È fondamentale che l’amministrazione comunale intervenga con urgenza per ripristinare decoro, sicurezza e vivibilità. I cittadini meritano rispetto e condizioni di vita dignitose, non situazioni di degrado che mettono a rischio la salute pubblica".

Ermanno Pasolini