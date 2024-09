Addio a Leda Cangini, storica albergatrice di Valverde

Oggi si terranno i funerali di Leda Cangini, una delle albergatrici storiche della riviera, titolare assieme alla famiglia dell’Euro Hotel sul lungomare di Valverde. Leda si è spenta domenica all’età di 79 anni, lascia il marito Romano Senni, i figli Dagmer e Iader, il genero Paolo, la nuora Lucrezia, i nipoti Christian, Neval, Sofia e Giulia, la sorella Elide e tante persone care che le volevano bene. Questa mattina alle 10.30, si terrà la funzione nella chiesa di Villamarina, cui seguirà l’ultimo viaggio terreno di Leda sino al cimitero di Cesenatico. Per volontà della famiglia le offerte saranno devolute allo Ior. Con Leda Cangini se ne va una imprenditrice turistica della "vecchia scuola". Per tutta la vita si è infatti impegnata come cuoca, molto apprezzata sin dall’inizio degli anni ‘60 nel ristorante "Romano" a Villamarina. Successivamente, con il marito Romano ha aperto la pensione Jole nel quartiere Boschetto di Cesenatico, un hotel con trenta camere dove per più di vent’anni ha ospitato molte famiglie di turisti provenienti da tutta Italia. Nel 2006, assieme ai figli Dagmer e Iader, si è dedicata, prima della pensione, all’Euro Hotel, l’albergo che fa da "ingresso" alla frazione di Valverde, con novanta camere, una decina delle quali appena costruite, e spiaggia in concessione privata. Dal 2010 è stata soprattutto la nonna tuttofare di Christian, Neval, Sofia, Giulia, contribuendo sempre in maniera determinante all’equilibrio della famiglia, aiutando i figli impegnati nelle attività imprenditoriali. g. m.