Agricoltori, un aiuto da Cia e Bcc

Cia-Agricoltori Italiani e Bcc ravennate, forlivese e imolese (gruppo Iccrea) hanno siglato l’accordo che consente agli agricoltori romagnoli colpiti dall’alluvione di maggio di far fronte alle necessità finanziarie immediate, con un finanziamento ’a costo zero’. L’accordo dà modo a Cia di ’consegnare’ alle aziende agricole danneggiate i fondi raccolti con la campagna nazionale promossa per l’emergenza. Da parte sua, La Bcc rinuncia alla propria redditività nell’operazione di finanziamento, applicando spese zero e un tasso fisso estremamente agevolato. L’intesa è destinata a superare il particolare momento di difficoltà. I prestiti avranno un importo compreso tra 15 e 30 mila euro. Entro il 31 gennaio prossimo le aziende interessate dovranno rivolgersi direttamente alle sedi locali di Cia incaricate di verificare il rispetto dei requisiti previsti.