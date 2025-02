Aido, assemblea ordinaria

L’assemblea ordinaria intermedia del gruppo intercomunale di Savio Rubicone è convocata a Savignano sul Rubicone presso Casa del Volontariato in corso Perticari 1, oggi, alle 14.30. All’ordine del giorno presentazione, discussione e approvazione della attività svolta nel 2024 elaborata dal Consiglio Direttivo; il bilancio consuntivo 2024 accompagnato dalla relazione dell’Amministratore; bilancio preventivo anno 2025; programmazione dell’attività annuale in applicazione delle linee politiche associative indicate dall’Assemblea Provinciale da attuare nell’ambito territoriale; definizione degli eventuali contributi a carico dei soci; adozione nuovo statuto Aido approvato dall’assemblea del 21 giugno 2024. L’invito è rivolto a tutti i cittadini iscritti all’Aido delle Valli del Rubicone e del Savio a partecipare all’assemblea.