Al Jazzamore tra pop e soul

Domani alle 21 il Jazzamore ospiterà una serata speciale con l’Alessandra Gallicchio Trio, composto dalla talentuosa cantante Alessandra Gallicchio, dal tastierista Ricky Burattini e dal batterista Danilo Brugnini. Il concerto, ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, offrirà al pubblico un’esperienza musicale unica, caratterizzata da un repertorio che spazia dal jazz al soul, passando per il pop e la musica d’autore.

Alessandra Gallicchio è una cantante e autrice di origini pugliesi, con una carriera che l’ha vista protagonista in vari contesti musicali. La sua voce calda e versatile le ha permesso di collaborare con artisti di rilievo e di esibirsi in numerosi club e festival. Con il suo trio, Alessandra propone un repertorio ricco di emozione e tecnica, capace di coinvolgere il pubblico in un viaggio musicale senza confini.

Ricky Burattini è un tastierista e compositore di grande esperienza, noto per la sua versatilità e creatività. Ha collaborato con numerosi artisti italiani e internazionali, spaziando tra diversi generi musicali. La sua presenza sul palco arricchisce ogni performance, portando un tocco personale e innovativo che rende ogni concerto unico.

Danilo Brugnini è un batterista e compositore che ha dedicato la sua carriera allo studio e all’esecuzione della musica jazz. La sua tecnica raffinata e la sensibilità musicale lo rendono un punto di riferimento nella scena jazzistica italiana. Con il suo stile inconfondibile, Danilo contribuisce a creare un sound ricco e coinvolgente, che caratterizza ogni esibizione del trio.