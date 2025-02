Al Petrella ’esiste un sentimento’

Installazioni artistiche, musica elettronica, danza e spettacoli audiovisivi. Dopo il successo dello scorso anno, si rinnova la collaborazione tra il teatro Petrella e il collettivo romagnolo di performer ‘Parini Secondo’, che annunciano la nuova edizione della rassegna ‘Tra questa gente esiste un sentimento’. Lo scopo della rassegna è unire cultura locale e internazionale, dimostrando che la tradizione non è un confine, ma una chiave d’accesso. Si parte questo sabato alle 21 con lo spettacolo ‘Field studies’. Sul palco del teatro di Longiano arriva l’artista Glauco Salvo, musicista attivo nella scena di sperimentazione sul suono, con particolare interesse nei confronti di esperienze d’ascolto non convenzionali. Salvo sovrappone e alterna registrazioni ambientali – effettuate in contesti naturalistici e urbani – a interventi elettronici realizzati con sintetizzatori modulari analogici. La serata prosegue con ‘Gherminella’, una performance di danza contemporanea con Miranda Secondari e Nicola Ratti, che esplorano la dimensione del sogno.

Il secondo appuntamento è previsto per sabato 15 marzo, quando dalle 19 saranno operative le installazioni ‘Decaying devices and digital degradation’ e ‘Fuck yeah, i’m videoing it’, rispettivamente degli artisti Filippo Zimmermann e Konstanty Konopinski. Le due esposizioni che stimolano a riflettere sul degrado e sul voyeurismo digitale. Dalle 21 sul palco saliranno per primi Vladimir Bertozzi e Demetrio Cecchitelli con il cortometraggio e live musicale ‘Rovina’, un racconto sull’alterazione, la violenza e la crisi ecologica. Spazio poi per il documentario ‘Hardly Working’ di Total Refusal, che indaga l’alienazione del lavoro attraverso i personaggi secondari dei videogiochi. Chiude la serata chiude ‘Stoned souls pic nic 2’, un viaggio sonoro e visivo dell’artista ravennate ‘Mondoriviera’, che presenta i brani dell’ultimo lavoro ‘Midnight crocodiles’.

La rassegna si chiude il 29 marzo con ‘The higher keys’, il più antico coro a cappella di genere misto della Brown university, che porta sul palco un repertorio che mescola jazz, pop e r&b. Si prosegue, infine, con l’elettronica di due dj che trasformeranno il Petrella in una pista da ballo: ‘Nziria’ e ‘Simo Cell’. Nziria è un artista queer di origine napoletana che mescola la techno gabber ai suoni neomelodici, mentre il francese Simo Cell fonde dei suoni elettronici tipicamente inglesi a un approccio eclettico e decisamente sperimentale. La rassegna è resa possibile anche grazie alla collaborazione con ‘Ater Fondazione’ e ‘Associazione culturale Van e Biglia - palchi in pista’, oltre che al supporto del Comune di Longiano. I biglietti per i singoli spettacoli sono in vendita sul sito di Vivaticket e presso la biglietteria del Petrella.