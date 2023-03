Al via il corso di botanica tra lezioni ed escursioni

Proseguono le iniziative organizzate dalla delegazione del Gruppo Micologico ’Valle del Savio’, che si dedica anche alle piante. Domani alle 20.30, presso la sede di Romagna Banca a Sala, inizierà il corso di botanica, un’interessante iniziativa in cui gli esperti mostreranno diversi esemplari di erbe dal vivo. La relatrice Mara Evagelisti introdurrà gli argomenti cardine sul mondo vegetale. Nell’incontro del 10 marzo l’esperto Urbano Guidori illustrerà invece le erbe ’Rosette’ e parlerà dei segreti su come andar per campi. Pochi sono infatti a conoscenza che è possibile raccogliere piante spontanee molto gustose da mangiare e dalle caratteristiche importanti anche per terapie e cure di malattie metaboliche.

Il 17 sarà la volta di un altro esperto, Oscar Tani, che parlerà di tuberi e radici, per conoscere altre piante dalle proprietà nutrizionali, mentre il 24 Filippo Negosanti metterà in guardia su come riconoscere le erbe tossiche. Sabato 25 è in calendario un’uscita per raccogliere le erbe spontanee nei campi e mettere in pratica le conoscenze acquisite. Il corso si concluderà il 31 marzo con tre esperti che illustreranno molte erbe spontanee dal vivo. Il Gruppo micologico organizzerà altre uscite e momenti conviviali a base di erbe, in cui i volontari prepareranno piatti utilizzando le specie vegetali che la natura ci offre. La partecipazione al corso è gratuita.

g.m.