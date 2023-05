Al via la Scuola di comunità di CL

Domani sera alle 21 alla Fiera di Cesena (in via Dismano, 3845) Comunione e Liberazione di Cesena, di cui ha recentemente assunto la guida come responsabile diocesano Paolo Chierici, propone una presentazione pubblica de ‘Il senso religioso’ di don Luigi Giussani, uscito in nuova edizione nella Bur-Rizzoli con la prefazione di Jorge Mario Bergoglio. Intervengono Javier Prades, ordinario di Teologia dogmatica, rettore dell’Università Ecclesiastica San Damaso di Madrid, e Davide Prosperi, presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Irene Elisei. L’evento rappresenta il lancio della Scuola di comunità di CL, aperta a quanti hanno desiderio di approfondire i grandi interrogativi esistenziali.

Il senso religioso è il primo dei tre volumi del PerCorso nel quale Giussani riassume il suo itinerario di pensiero e di esperienza, identificando nel senso religioso l’essenza stessa della razionalità e la radice della coscienza umana.