Amedeo Orlandi festeggia 100 anni a Savignano sul Rubicone con Anpi Rubicone

Festeggiato a Savignano sul Rubicone Amedeo Orlandi, che ha compiuto 100 anni. Doppia la festa. Prima la visita di una delegazione dell’Anpi Rubicone guidata dal presidente Luca Bussandri insieme al presidente provinciale Miro Gori e dall’ex presidente Auser di Cesena, già sindaco di Savignano sul Rubicone e presidente della provincia.

Orlandi è nato a Balignano di Longiano il 1 dicembre 1924. Contadino, poi muratore fino alla pensione. Si è sposato nel 1949 con Lea Teodorani della quale è rimasto vedovo nel 2019, è residente a Savignano sul Rubicone dal 1960.

Poi a casa di Amedeo Orlandi si è recato anche Nicola Dellapasqua, sindaco di Savignano sul Rubicone, portando gli auguri dell’amministrazione comunale e di tutta la città. Il nuovo centenario è stato festeggiato dalla figlia Giovanna, dal genero Leo, dai nipoti Mirco con Francesca e Andrea e dai pronipoti Marco e Mattia.

Ha detto Luca Bussandri: "Amedeo Orlandi è un tesserato Anpi di lungo corso. La sezione Rubicone è orgogliosa di aver portato una targa per celebrare questo importante traguardo e sia per noi, che per Anpi provinciale è motivo d’orgoglio".