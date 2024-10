Anche in riviera nasce la prima Comunità energetica rinnovabile

Nasce la prima Comunità energetica rinnovabile sul territorio di Cesenatico. Si chiama ’Ce(r)sentico’ e ha l’obiettivo di promuovere un modello energetico partecipativo, sostenibile e orientato ai bisogni dei cittadini. Il progetto sarà presentato mercoledì in consiglio comunale. I soci fondatori sono il Comune, Ausl Romagna e la sezione di Forlì-Cesena di Acer, l’Azienda Casa Emilia-Romagna. L’Associazione ha lo scopo di realizzare e gestire una o più Comunità energetiche e svolgerà la sua attività esclusivamente nell’ambito della regione Emilia Romagna avendo come riferimento prioritario il territorio del Comune di Cesenatico. Una volta costituita, verrà aperta anche a quote dei privati. Le Comunità energetiche rinnovabili sono un insieme di utenti che, tramite l’adesione ad un contratto, collaborano con l’obiettivo di produrre, condividere, consumare e gestire l’energia attraverso uno o più impianti di generazione locale, con l’obiettivo di generare benefici ambientali, sociali ed economici. Il Comune di Cesenatico ha ottenuto dalla regione Emilia-Romagna 50mila euro che copre l’80 per cento dei costi preventivati del progetto che è di 65mila euro. Il vicesindaco Lorena Fantozzi (nella foto) compie un primo passo importante: "Siamo al lavoro da tempo per intraprendere questo percorso di sostenibilità ambientale ed energetico, a cui il passaggio prima in commissione e poi in consiglio comunale, darà il via anche istituzionale e formale. La collaborazione con l’Ausl e Acer è totale e condivisa".

g.m.