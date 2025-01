Anche la seconda stagione di Bad Guy girata in riviera

Cesenatico è ancora sotto i riflettori di una grande serie televisiva. Bad Guy sta avendo un grandissimo successo su Amazon Prime, ed è seguita da milioni di spettatori. Anche per la seconda stagione ha scelto Cesenatico, con immagini girate sulle spiagge, al parco di Atlantica e al Cesenatico Camping Village. Una grande promozione, porta alcuni luoghi strategici su un palcoscenico internazionale molto seguito dai giovani. Cesenatico da Summertime di Netflix in poi é diventata punto di riferimento per le serie tv.