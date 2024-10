Apre il Castello di Monteleone

Domani e domenica Giornate Fai d’Autunno. Aprirà al pubblico il Castello di Monteleone nel comune di Roncofreddo, un evento davvero unico, in quanto il castello è di proprietà privata degli eredi del conte Giovanni Volpe e verrà aperto ai visitatori per la prima volta domani e domenica dalle 9 alle 17.30. Le visite, non prenotabili, avranno una durata di circa mezz’ora e partiranno ad intervalli di 10’, grazie a una speciale partecipazione dei giovani volontari del Fai e assieme agli ’apprendisti Ciceroni’. Un’occasione per visitare il piccolo borgo, dove la Pro Loco di Monteleone allestirà un punto di accoglienza con tisane e dolci e per l’occasione ha stampato delle bellissime cartoline che verranno messe a disposizione dei visitatori; ci sarà poi un punto ristoro al Circolino sempre in piazza Byron. Dice Sara Bartolini, sindaca di Roncofreddo: "E’ un’occasione unica per scoprire le bellezze del territorio".