Apre "La Balerina": due serate a ritmo di valzer, mazurca e polka

A Longiano, venerdì 6 settembre, alle 21, al Giardino Giannini, apre "La Balerina", la prima delle due serate dedicata al ballo, in collaborazione con Auser Cesena e con le più classiche atmosfere della "balera" degli anni ‘60-’70. L’Amministrazione del Comune di Longiano si affianca all’intento del Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna di riconoscere il "Liscio" come patrimonio immateriale dell’Umanità dell’Unesco. Dicono il sindaco Mauro Graziano e l’assessora alle Attività culturali Sonia Bettucci: "Si tratta di un’iniziativa con la quale vogliamo diffondere i valori sociali e culturali che hanno un profondo legame con la Romagna. L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini di Longiano e ai tanti interessati dei territori circostanti. Un legame tra volontariato e territorio molto sentito dall’Amministrazione. Abbiamo immaginato ’La Balerina’ come un progetto di larghe prospettive, un percorso verso relazioni nuove tra le persone per una comunità più coesa e aperta. Un’iniziativa che mira a coinvolgere un pubblico vasto e variegato, che vuole andare oltre al modello del solo evento diventando con gradualità un programma permanente di promozione sociale e di nuove forme relazionali nella nostra comunità". A suon di valzer, mazurca e polka, la prima edizione del progetto "La Balerina" si terrà in due serate che si svolgeranno nel centro storico, dove ultimamente l’Amministrazione comunale è intervenuta con lavori di ripristino e abbellimento. Gli appuntamenti sono in programma per venerdì 6 e domenica 22 settembre con ingresso gratuito, dalle 21 alle 24 e saranno animate con musica e intrattenimento di Gio Raffoni.

e. p.