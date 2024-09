Aspettando l’Europeo. Premio Teleromagna50

Oggi inizierà l’ultima settimana di corse all’Ippodromo del Savio, che culminerà col Campionato Europeo di sabato. La serata odierna ruoterà intorno al ‘Premio Teleromagna50’, in occasione del quale si respira grande attesa in vista del ritorno del vincitore classico Diamond Francis, che si avvierà all’estremità della prima fila condotto da Andrea Farolfi cercando di gestire la contesa facendo i conti con le agguerrite presenze di Fun Quick, Baccani e Corsaro San. Riguardo alle altre corse, il convegno si aprirà alle 21 con sette pretendenti tutte al femminile capeggiate in sede di pronostico da Fabolous Lady Tc, affidata alla guida di Vincenzo Piscuoglio Dell’Annunziata, la quale troverà in Fly Big Laksmy con Enrico Bellei e nella veloce Fiorella Jet portacolori di Francesco Pettinari le avversarie più agguerrite.

Spazio ad anziani e gentlemen alla seconda corsa, un miglio che All About Bi e Otello Zorzetto correranno presumibilmente all’avanguardia cercando di sfuggire ai probabili attacchi di Dimitri Zs e di Boniek Sm. Alla terza, dieci puledri di due anni si sfideranno andando alla ricerca della prima vittoria in carriera con l’indigeno svedese Gentian Kronos che suscita grande attenzione dopo una prova di qualifica davvero probante. La partenza a handicap caratterizzerà invece la quarta corsa, con quattordici cavalli che cercheranno il successo sul doppio chilometro. Vasterbo Sky High e Astecca Dimar spiccano sul primo nastro, mentre Zobeide Erre, Cicerone Jet e Caravaggio Grif proveranno a inseguire. L’asticella della qualità si alza considerevolmente alla quinta corsa, un miglio per cavalli di tre anni dalla eccellente caratura tecnica. Florida Lubi e Roberto Vecchione tenteranno la fuga, ma al loro esterno si profileranno le sagome di Felina Jet con Lorenzo Baldi e Feed Loved Bass con Manuel Pistone. Firefox Dei Giovi e Fangio Cor proveranno invece a piazzare la zampata decisiva sulla retta d’arrivo.

Alla settima corsa infine Ewa Bi sarà la probabile favorita in coppia con Roberto Vecchione , impegnato a ribadire la sua leadership stagionale tra i driver. Evergreen Bi, con Enrico Bellei in sediolo, rappresenta l’alternativa più credibile, mentre Eloy Jo Francis inseguirà il podio provando però anche a sovvertire i pronostici in vetta.