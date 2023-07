Attiva la web cam immagini in diretta dal rifugio Giuseppe

Da martedì 11 luglio è attiva la nuova WebCam che trasmette immagini direttamente dal ’Rifugio Giuseppe’ nel massiccio del Fumaiolo di Balze di Verghereto. Lo comunica Fumaiolo Sentieri: "Non solo immagini, ma anche una stazione meteo completa, che raccoglie dati meteorologici dettagliati in tutto l’arco dell’anno e li mostra in report riepilogativi. Per questo nuovo step comunicativo, Fumaiolo Sentieri ha voluto dotarsi di un sito internet rinnovato e al passo con i tempi compatibile con tutti gli smartphone di nuova generazione". Per informazioni contattare Paolo Acciai (foto) (392-6590461).