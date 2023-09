Auto in fiamme sull’autostrada

Giornata di disagi e rallentamenti lungo il tratto autostradale che attraversa il territorio cesenate, fortunatamente senza gravi conseguenze per gli automobilisti. Il caso più eclatantealle 14. 30 all’altezza dello svincolo di Cesena Nord, dove una vettura ha preso fuoco. Distrutto distrutto l’intero abitacolo. Chi era a bordo è riuscito a uscire in tempo dalla vettura, mettendosi in salvo, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco che hanno sedato le fiamme e degli operatori della polizia autostradale che hanno provveduto a rimettere in sicurezza la zona. Il fumo è stato notato da numerosi automobilisti che hanno segnalato l’episodio alle forze dell’ordine. Nel corso della giornata la polizia autostradale ha effettuato diversi altri interventi, legati anche all’alto volume di traffico sulla rete dell’A14.