Autobus, linea 138 modificata in direzione Bagno di Romagna

Il Comune di Sarsina comunica che, per ovviare alla chiusura, causa frana verificatasi martedì scorso nella strada statale SS71 Umbro-Casentinese Romagnola tra Quarto e Turrito, dopo aver effettuato sopralluogo con Amr e Start, per poter servire l’abitato di Quarto, è stato individuata come area di svolta il parcheggio di fronte al Ristorante Bar del Lago.

Pertanto è stata attivata la modifica di percorso per alcune corse di ’linea 138’ in direzione Bagno di Romagna, effettuando il seguente percorso: uscita E45 Quarto, a destra lungo la statale SS71 dove il mezzo inverte il senso di marcia a Quarto nel parcheggio Ristorante Bar del Lago ritornando quindi in direzione della cittàdina di Bagno di Romagna con immissione in E45 alla prima entrata.

In particolare, le corse individuate sono le seguenti: 06:50 in partenza da Cesena (con transito da Quarto alle 7:58); 12:20 in partenza da Cesena (con transito da Quarto alle 13.28); 13.20 in partenza da Cesena (con transito da Quarto alle 14.18); 14.20 in partenza da Cesena (con transito da Quarto alle 15:26); 17:50 in partenza da Cesena (con transito da Quarto alle 18:58); 19:40 in partenza da Cesena (con transito sa Quarto alle 20:56).

Al momento le corse in direzione di Cesena non possono servire Quarto almeno fino a quando non verrà ripristinato il transito sulla SS71 Umbro-Casentinese-Romagnola, che come detto è chiusa al transito da alcuni giorni a seguito di un notevole cedimento della struttura stradale nel tratto sarsinate Quarto-Turrito. La deviazione sarà attiva per l’estivo in tutte le corse direzione Bagno di Romagna. Ci si augura che questo possa essere un primo passo verso una normalità che comunque per forza di cose faticherà a tornare in tempi brevi

