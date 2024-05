Avis a Cesenatico: il 2024 parte col piede giusto, nei primi tre mesi 534 donazioni

Cesenatico, 10 maggio 2024 – A Cesenatico l’Avis anche nei primi tre mesi del 2024 si conferma una delle associazioni di volontariato che sta ottenendo importanti risultati e dove le attività, nonostante la crisi e le difficoltà dovute a tanti fattori, anziché rallentarsi sono implementate.

Nel primo trimestre del 2024, dal 1° gennaio al 31 marzo, sono state effettuate 534 donazioni, di cui 368 di sangue intero, 164 di plasma da aferesi e 2 di plasma piastrinoaferesi, con un incremento del 2,3 per cento rispetto alle 522 dello stesso periodo di un anno fa. Il sangue viene utilizzato per il trattamento dei traumi più gravi, delle malattie congenite del sangue (come l’anemia mediterranea), cure per gli ammalati di tumore ad uno stadio avanzato, gli interventi chirurgici di vario genere, e quelli più complessi come i trapianti di organi e gli interventi d’emergenza. Il presidente dell’associazione Francesco Sami sottolinea che donare sangue è importante perché può davvero salvare una vita ed inoltre i donatori di sangue hanno la garanzia di un controllo costante del proprio stato di salute, grazie alle visite mediche e agli accurati esami di laboratorio eseguiti ad ogni prelievo.

Come donare

Per poter donare il sangue si deve avere un’età compresa fra 18 e 60 anni, con un peso di almeno 50 chilogrammi. Gli interessati possono conoscere le varie attività dell’associazione dei donatori di sangue, iscriversi ed informarsi sulle modalità per effettuare i prelievi, telefonando allo 0547-674832, oppure recandosi in ospedale dal lunedì al sabato mattina, al "Ginesio Marconi" di Cesenatico, dove la sezione dell’Avis è aperta dalle 8 alle 13.