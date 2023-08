Avis, programmate a Savignano le giornate per donare sangue Nove giornate di donazione di sangue in programma a Savignano sul Rubicone a settembre. I donatori iscritti all'Avis possono recarsi al piano terra dell'ospedale Santa Colomba. Per informazioni: 0547.613193. Punto prelievi: 0541-809943 solo nei giorni di donazione.