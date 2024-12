Babbi Natale e befane arrivano sul Sup dal mare

I Babbi Natale e le Befane, anche quest’anno vengono dal mare. L’appuntamento è giovedì 26 dicembre 2024 e lunedì 6 gennaio 2025, in entrambe le giornate a partire dalle 14.30, quando si svolgeranno le tradizionali sfilate di Babbi Natale e Befane sui Sup, i Stand up paddle, ossia le tavole sulle quali si rema in piedi. In cabina di regia ci sono gli sportivi volontari del Wind Surf Club di Cesenatico, che ha sede a Ponente. I surfisti si daranno appuntamento per vivere assieme un momento conviviale e ritrovarsi sulla spiaggia che abitualmente frequentano durante la stagione estiva. Da qui, vestiti da Babbo Natale, giovedì prenderanno il mare, sfidando le onde e le temperature rigide dell’inverno. A vederli sembra facile, ma chi conosce il surf, sa benissimo che basta un’onda anomala o una imbarcazione che passa nelle vicinanze, per rischiare di perdere l’equilibrio e finire nelle acque gelide, dove ci sono sempre altri surfisti e salvataggi pronti ad intervenire. Detto questo, un nutrito gruppo del Wind Surf Club di Cesenatico, con abbigliamento rigorosamente a tema natalizio, prenderà il largo per poi dirigersi subito a destra all’altezza dell’imboccatura del porto canale. L’evento, che si svolge da oltre dieci anni, attira moltissime persone lungo le due aste del porto e sono tanti i curiosi che scattano le foto per condividerle con gli amici e per portare a casa un ricordo del Natale al mare. La presidente del gruppo velico, Elena Balestri, è entusiasta: "Quest’anno la sfilata sarà allietata dall’orchestra del Wind Surf Club allestita dal socio Maurizio Pasolini e diretta dal maestro Giorgio Mondardini, che si esibirà assieme al Coro dei bambini della scuola di musica Italo Caimmi diretto dall’artista e maestra Joy Solinas. L’orchestra suonerà a bordo di una imbarcazione storica e sarà scortata dal corteo di figuranti sui Sup, che assieme raggiungeranno il coro all’altezza del ponte Garibaldi, per uno spettacolo unico".

Durante la manifestazione verranno lanciate caramelle ai bambini e sarà anche offerto un piccolo ristoro a cittadini e turisti. Questa è una piacevole occasione per promuovere lo sport del Sup anche in versione invernale e avvicinare altri sportivi al sodalizio di Cesenatico. Il Wind Surf Club di Cesenatico è nato nel 1992 grazie alla volontà e anche alla caparbietà di alcuni appassionati, con lo scopo di promuovere gli sport legati al mare come Windsurf, Kitesurf, Surf, Sup e Wing. Il circolo conta più di 150 soci ed è affiliato alla Fiv, la Federazione Italiana Vela, e alla Uisp.

Giacomo Mascellani