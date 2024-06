Baccini saluta la squadra: "Raggiunti tanti obiettivi"

L’ex sindaco di Bagno di Romagna, Marco Baccini, prima di completare la sua carica di primo cittadino, ha incontrato i dipendenti comunali per esprimere il suo sentito saluto dopo due mandati consecutivi (2014/2019-2019/2024) alla guida del Comune termale d’Alto Savio. Lo comunica Baccini stesso che, in un post sui social, così scrive: "10 anni velocissimi, ma densi di esperienze, progetti, emergenze, storie e aneddoti vissuti insieme, con lo spirito e la strategia di una squadra, in cui ognuno è stato parte necessaria e integrante. Una squadra che ha lavorato in silenzio per obiettivi e traguardi di cui spesso ho preso i meriti ed a volte anche le critiche. Ma che ho sempre affrontato in prima linea con lo stesso onore ed orgoglio. Una squadra che ho vissuto ogni giorno con sentimento e passione. Una squadra cui ho dato tutto il mio impegno ed i miei sentimenti e che mi ha restituito tanto per spirito di gruppo, passione e sentimento di squadra. Una squadra indimenticabile e irripetibile, che porterò nel mio cuore e nel mio zaino di vita". Sottolinea, ancora, Baccini: "Una squadra cui nutro affetto e riconoscenza e che mi mancherà molto. Non mi vergogno a riconoscerlo. Mi mancherà tanto, così come mi mancherà tanto il rapporto con tutti i cittadini, che è stato ogni giorno il mio motivo di impegno e di ispirazione. Sono grato a tutti per la fiducia e per avermi consentito di fare un’esperienza così importante. Lo sarò sempre e sempre Vi porterò nel cuore. Spero anche di recuperare qualche rapporto che si è deteriorato per varie vicissitudini e che mi ha fatto soffrire. Vi saluto con tutto l’affetto e la riconoscenza che posso provare. Grazie con tutto il cuore".