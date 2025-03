Bagno è tra i Comuni più ricicloni della regione

Il territorio di Bagno di Romagna non fa l’indifferente e dà grande valore e attenzione alla raccolta dei rifiuti, conquistando il terzo posto per maggior aumento di raccolta differenziata. "Assieme a Silvia Alessandrini, assessora all’Innovazione Urbana e Culturale, abbiamo avuto l’onore di partecipare alla manifestazione ’Comuni ricicloni Emilia Romagna 2024’, organizzata da Legambiente, dove il nostro Comune è stato premiato nella categoria ’maggior aumento percentuale di raccolta differenziata’, nell’anno 2023, pari a più 37,2 percento". Lo sottolinea il sindaco, Enrico Spighi, che aggiunge: "Un traguardo significativo che testimonia l’impegno costante della nostra comunità nella tutela dell’ambiente. Per me, che negli ultimi otto anni ho avuto l’onore di gestire Ambiente e Sistema Gestione Rifiuti, è un risultato che conferma il valore del percorso intrapreso, portando il nostro Comune a una raccolta differenziata stabile all’82 percento. Il merito, però, è di tutti. Di ogni cittadino che, giorno dopo giorno, fa la propria parte. Di chi si impegna nelle scuole per trasmettere alle nuove generazioni l’importanza di questi gesti. Dei volontari e delle associazioni che hanno partecipato alle tante iniziative ecologiche, che riproporremo con nuovo entusiasmo". "Alla premiazione erano presenti – prosegue Spighi – anche Giulio Renato e Andrea Raggi, rappresentanti di Hera, che hanno condiviso con noi questo momento di soddisfazione e riconoscimento per il lavoro fatto. L’ambiente è una delle nostre risorse più preziose. Prendersene cura è un dovere che abbiamo verso noi stessi e verso il futuro. Grazie a tutti. Continuiamo insieme su questa strada".

gi. mo.