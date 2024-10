Banda ultra larga per 1.150 civici. Iniziati i lavori di Open Fiber

Sono iniziati a San Mauro Pascoli i lavori di Open Fiber nell’ambito del ‘Piano Italia 1 Giga’ per la Banda Ultra Larga, finanziato e promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio grazie ai fondi del Pnrr, e attuato da Infratel Italia. Ai fondi pubblici, che ammontano al 70% del progetto, si aggiunge un ulteriore 30% finanziato da Open Fiber. Verranno connessi oltre 1.150 civici. L’infrastruttura, che consentirà di navigare alla velocità di 1 Gigabit al secondo, si svilupperà per oltre 27 chilometri, con circa il 79% di essa che verrà realizzata mediante il riutilizzo di cavidotti e reti sotterranee o aeree già esistenti. Dice Moris Guidi, sindaco di San Mauro Pascoli: "Siamo molto soddisfatti dell’avvio dei lavori per il ‘Piano Italia 1 Giga’ nel nostro Comune. Grazie al Pnrr, stiamo costruendo le basi per una trasformazione digitale che garantirà a tutti i cittadini accesso a tecnologie di ultima generazione. La connettività ultraveloce non è solo uno strumento per superare il divario digitale, ma anche un’opportunità per modernizzare i servizi pubblici e incentivare lo sviluppo economico locale. Il buon rapporto con l’amministrazione comunale ci ha permesso di fornire nel comune di San Mauro Pascoli un’infrastruttura innovativa e sostenibile a cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione". Aggiunge Francesca Cherchi, Field Manager di Open Fiber in Emilia-Romagna: "Una tecnologia all’avanguardia, la stessa presente nelle grandi città, che permette di ridurre il cosiddetto digital divide e fruire di molteplici servizi di ultima generazione come telemedicina, smart working, streaming HD, Internet of Things, monitoraggio ambientale, gestione dell’illuminazione pubblica e non solo". I cittadini interessati dovranno verificare sul sito www.openfiber.it la copertura del proprio civico, scegliere il piano tariffario preferito e contattare uno degli operatori disponibili.