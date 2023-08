bando dell’ASP

L’Azienda pubblica di Servizi alla persona del distretto Cesena-Valle Savio formerà una graduatoria per incarichi libero professionali per un esperto in mediazione familiare nei Servizi del Centro per le Famiglie, gestito da Asp Cesena-Valle Savio. Sul sito di Asp è stato pubblicato un avviso pubblico di procedura comparativa.

Alle persone selezionate verrà proposta la realizzazione di interventi e progetti volti alla promozione e al sostegno delle competenze genitoriali in tema di conflittualità familiare.

L’incarico avrà come oggetto la conduzione di colloqui o percorsi di mediazione familiare, rivolti alla coppia o individuali, mirati tra l’altro a facilitare la comunicazione rispetto alla condivisione degli impegni di cura e responsabilità verso i figli, prima, durante o a seguito dell’evento separativo, individuando soluzioni adeguate per i minori e accettabili per entrambi i partner.

ll termine per la presentazione delle domande è fissata per le 13 del 4 settembre.