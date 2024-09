Bar vende tabacchi ma non può: una denuncia

Il bar serve anche le sigarette, ma l’autorizzazione non c’era. Nell’ambito di un servizio di pattugliamento economico-finanziario del territorio, le Fiamme Gialle del comando provinciale di Forlì hanno sequestrato, presso un bar di un comune della Valle del Savio, oltre nove chilogrammi di sigarette, per le quali il titolare dell’esercizio non era autorizzato alla commercializzazione. Durante un controllo sugli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi, i finanzieri del gruppo di Cesena hanno notato che le sigarette erano state nascoste sotto il registratore di cassa. Così, dopo aver rilevato la carenza di titolo alla vendita di tabacchi, i militari hanno proceduto all’immediato sequestro dei generi di monopolio rinvenuti, per un totale di 458 pacchetti. E’, pertanto, scattata la denuncia del titolare dell’attività commerciale alla Procura della Repubblica di Forlì, per l’ipotesi di reato contravvenzionale di vendita di tabacco senza autorizzazione. Il titolare verrà, altresì, segnalato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per la valutazione degli ulteriori provvedimenti sanzionatori amministrativi di competenza. Il caso fa ricordare che la normativa che regola la vendita delle sigarette prevede che chiunque venda o ponga in vendita tali generi di monopolio per quantità superiori ai cinque chilogrammi, senza le prescritte autorizzazioni, sia punito con l’arresto fino a un anno e con un’ammenda. Inoltre, in ossequio al principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla suddetta vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.