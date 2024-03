Bartolini non lascia, raddoppia: "Mi candido"

Sara Bartolini, 44 anni, si ricandida a sindaco di Roncofreddo alla guida di una lista civica, area centro sinistra. "Ci ho riflettuto molto – dice –. La ricandidatura a sindaco non può essere qualcosa di automatico ma una decisione presa dopo aver fatto un’attenta analisi del proprio operato, e un’attenta riflessione sulle potenziali opportunità in campo per migliorare le condizioni del comune e dopo essersi confrontati con i cittadini. Solo dopo avere per settimane seguito queste linee ho maturato la decisione di ricandidarmi alle elezioni di giugno per dare a questa Amministrazione la possibilità di dare continuità all’operato avviato in questi anni e soprattutto alla ricostruzione del nostro territorio in seguito all’alluvione del maggio scorso".

Bartolini sottolinea che i cinque anni del suo mandato sono stati anche segnati dalla pandemia e dalla crisi economica: "Questi eventi hanno molto condizionato le scelte e le priorità dell’Amministrazione – continua – obbligandoci a gestire prima di tutto le situazioni di emergenza che seppur con grande fatica ed impegno, abbiamo affrontato con importanti risultati e stiamo ancora gestendo. Tuttavia, i progetti, le idee e la visione che avevo del mio paese cinque anni fa sono ancora vivi e più concreti in quanto l’esperienza acquisita in questi anni mi ha dato e mi darà la possibilità di affrontare in maniera concreta ed efficiente le opportunità che vorrei cogliere avendo la possibilità di operare per il mio comune non più in condizioni di emergenza".

"La mia disponibilità al servizio dei cittadini di Roncofreddo rimane, la passione con cui ho intrapreso questa avventura cinque anni fa pure – aggiunge –. La determinazione ad andare avanti per dare un seguito alle attività intraprese in questi anni è ancora più forte perché mi sono chiare le difficoltà ma anche i punti di forza del nostro territorio". "L’incontro e il confronto con i cittadini sono importantissimi – chiosa – come lo sono stati in questi anni di mandato amministrativo in cui, tra le tante mancanze che si sono verificate, il rapporto con le persone non è mancato e la disponibilità al confronto è stata vitale".

Ermanno Pasolini