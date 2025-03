Bavaglini bianconeri per i nuovi nati

Tanti auguri ai papà. Il Cesena Fc, in occasione della Festa del 19 marzo, ha deciso di sostenere il reparto di ostetricia e neonatologia dell’ospedale Bufalini donando ai neo padri degli speciali bavaglini del Cavalluccio. Il difensore bianconero Andrea Ciofi e il consigliere d’amministrazione Massimo Agostini ieri hanno raggiunto la struttura ospedaliera cittadina per effettuare la speciale consegna direttamente nelle mani dei papà presenti nel reparto di ostetricia e neonatologia, in modo che possano già condividere con i figli neonati la passione per il Cavalluccio.

Successivamente la delegazione bianconera ha incontrato Elisabetta Montesi, direttrice unità operativa accoglienza e ufficio relazioni con il pubblico dell’Ausl Romagna e l’equipe del reparto di ostetricia e neonatologia, ringraziando tutti i professionisti sanitari per il loro prezioso lavoro quotidiano verso i cittadini del futuro. "Siamo felici – ha affermato Agostini – che questo piccolo gesto da parte del Cesena possa rappresentare un dono gradito per tutti i neogenitori. È un regalo che rende omaggio ai padri, visto che oggi è la loro festa, ma in generale vuole essere un pensiero verso tutti i nuovi nati e le loro famiglie, sperando di ritrovarli presto sugli spalti dell’Orogel Stadium per sostenere il Cavalluccio tutti insieme".

Un ringraziamento particolare è stato, infine, rivolto da parte della dottoressa Gloria Giacomini, direttrice del reparto di Ostericia - Ginecologia, alla società bianconera, ai calciatori e ai dirigenti, che da sempre sono vicini ai bambini e all’area pediatrica dell’ospedale della città, attraverso iniziative solidali a sostegno della sanità pubblica dell’Azienda della Romagna. In effetti il legame tra il club bianconero e il nosocomio cesenate è saldo da anni e ha portato a sostenere numerosi progetti pensati in particolare per i bambini e le donne.