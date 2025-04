Bcc ed educazione finanziaria: la generazione Z si mette in gioco

Oltre 2.000 studenti coinvolti, decine di istituti scolastici toccati, incontri nei teatri, nei cinema e nelle scuole della regione, una piattaforma di Open Innovation, sfide progettuali e un evento finale con la presentazione delle migliori idee per progetti innovativi. Sono questi i numeri e i tratti distintivi di “Good Luck, Have Fun” (GLHF), il progetto di educazione finanziaria della Federazione Banche di Credito Cooperativo dell’Emilia-Romagna promosso sul territorio cesenate da RomagnaBanca Credito Cooperativo e BCC Sarsina. Dopo l’ottimo riscontro della scorsa edizione, GLHF si è confermato come un modello di riferimento per la promozione della cultura finanziaria tra i giovani. Sette i progetti finalisti, frutto del lavoro di studentesse e studenti che si sono distinti per originalità, impatto e capacità di visione che sono stati sottoposti alla giuria di esperti. "GLHF non è solo un progetto didattico, ma un investimento sulle competenze di cittadinanza economica delle nuove generazioni – ha detto Mauro Fabbretti, presidente della Federazione BCC Emilia-Romagna – Con questa iniziativa, le BCC dell’Emilia-Romagna confermano così il proprio impegno per il territorio anche nel campo dell’educazione, contribuendo a formare ragazze e ragazzi più consapevoli, informati e protagonisti delle proprie scelte".