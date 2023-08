Benedetta Ramberti morta a 44 anni, la maestra di Sogliano non ce l’ha fatta

Sogliano (Cesena), 4 agosto 2023 – Grande dolore ha suscitato a Sogliano, dove abitava in piazza della Repubblica, e a San Giovanni in Galilea, di cui era originaria, la morte di Benedetta Ramberti, 44 anni, apprezzata e stimata insegnante elementare a Sogliano.

Benedetta si è spenta mercoledì pomeriggio nella casa di cura ’Sol et Salus’ dove era ricoverata da mesi per una malattia incurabile che si era già portata via in passato la mamma e il fratello. Benedetta ‘Benny’ Ramberti lascia Lorenzo con il figlio Gabriele di 7 anni, il babbo Edgardo con Margherita, Alessandro con Carla, tanti amici e tanti colleghi sprofondati nel dolore. Il funerale avrà luogo domani alle 10.30 alla chiesa di San Lorenzo.

Dopo il rito funebre, con la messa celebrata dal nuovo parroco don Stefano Evangelisti, per espressa volontà di Benedetta, seguirà il trasporto al crematorio di Cesena. Eventuali offerte saranno devolute alla associazione Acmt per la malattia di Charcot-Marie-Tooth.

Oggi alle 20.30 veglia di preghiera presso la chiesa di San Lorenzo di Sogliano. Così la ricordano le sue amiche: “Per descrivere Benny ci vorrebbe un libro. Una ragazza che ha sempre lottato per le sue idee e ha sempre affrontato la malattia senza fare pesare quella spada di Damocle che sapeva di avere addosso. Non sappiamo come faremo senza Benny perché non ha mai fatto pesare la malattia e ha sempre cercato di infonderci una immensa voglia di vivere. Nonostante la malattia è stata una perfetta mamma per suo figlio che ha desiderato più di ogni cosa".