Bertozzi apre un nuovo bar in onore del mitico locale "Geo"

Aperto a San Mauro Mare un nuovo bar che ha mantenuto il nome "Geo" in "Geo Cafè" in onore del mitico locale da ballo che fece divertire generazioni per trent’anni e che ha ospitato fino agli anni ’90 i più grandi nomi della canzone nazionale e internazionale. L’ex locale da ballo, sorto negli anni ’70, uno dei simboli del divertimentificio romagnolo, era di proprietà della società che faceva capo a Galli e Bevitori, i titolari dell’Altro Mondo Studios di Rimini. Poi il locale cambiò nome in Mesibisco, e ancora in Gheodrome. Nel settembre 1997 la discoteca fu distrutta da un incendio. Nel 2000, quando ancora funzionava a pieno ritmo, il Gheodrome venne chiuso e dopo alcuni anni un cui era diventato un rifugio di poveri sbandati, è stato demolito e al suo posto è stato costruito il centro commerciale DiPiù e, accanto, ora il bar Geo, a mare della vecchiata statale Adriatica. Il nuovo bar Geo è stato inaugurato dal gestore Maurizio Bertozzi, 49 anni, uno dei più apprezzati cantanti e pianisti di piano bar. Maurizio Bertozzi ha iniziato a cantare a 15 anni, ha partecipato a decine di festival nazionali vicendone diversi e comunque sempre con ottimi piazzamenti. Ha partecipato al festival delle voci nuove di Castrocaro e all’Accademia di Sanremo e ha vinto il Blumusic di Milano organizzato da Libero Venturi, che gli ha dato la possibilità di incidere un cd. Il giovane cantautore suona la chitarra e ha studiato pianoforte. Ora l’esperienza di gestione di un bar che porta il mitico nome "Geo" rispolverato in grande stile. Dice Bertozzi: "Oltre ad avere la passione per il canto, il mio lavoro principale è sempre stato la gestione dei locali. Ho colto questa occasione al volo perchè questa zona è sempre stata casa mia con la gestione del bar 18 prima e del Parco Pironi".