Bonus di 100 euro per i giovani volontari in attività pubbliche Il Comune di Sarsina promuove il progetto per coinvolgere i giovani dai 16 ai 18 anni in attività di Impegno Civile Volontario, offrendo esperienze di pubblica utilità con bonus di 100 euro. Contattare scuola@comune.sarsina.fc.it per informazioni.