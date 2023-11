Borghi, falsa dottoressa tenta di truffare una paziente a domicilio

Tentata truffa a Borghi ai danni di una signora che per fortuna non è caduta nella trappola. Una donna si è presentata alla porta di casa sostendendo di essere la sostituta della dottoressa della medicina di base e che doveva entrare in casa per visitarla. La signora non l’ha fatto entrare, ma ha chiamato la dottoressa per dirle quanto era accaduto e la stessa ha detto che non aveva incaricato nessun medico a sostituirla. "Ci è pervenuta una sola segnalazione di una nostra concittadina che ha subito una tentata truffa- dice il sindaco Silverio Zabberoni – Diciamo a tutti di non fare entrare in casa nessuno se non si conosce chi è, di guardare bene chi c’è fuori dalla porta o dal cancello prima di aprire e che la dottoressa prima di recarsi a casa dei pazienti telefona e che nessuno è autorizzato a sostituirla".