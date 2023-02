Bossi e Tucci in dialogo a suon di jazz

di Giacomo Mascellani

In riviera il festival Jazzenatico che coinvolge i nomi di primo piano del panorama musicale, questa settimana propone un triplo appuntamento. Al Noi Lounge Music Club, sul lungomare di Cesenatico angolo viale Roma, questa sera, a partire dalle 21.30, sul palco ci sarà il live Bosso & Tucci in "Drumpet", un progetto nato dall’idea del batterista Lorenzo Tucci che torna alle origini del ritmo, unendo i tamburi alla voce, egregiamente rappresentata dalla tromba di Fabrizio Bosso. I temi affrontati in "Drumpet", oltre ai brani originali, vanno dalla tradizione folk all’improvvisazione totale, da ambientazioni tribali fino a sbalzi repentini quasi rock. Il concerto sarà replicato domani e venerdì sera, sempre a partire dalle 21.30.

Fabrizio Bosso è un trombettista conosciuto a livello internazionale, il quale si esibisce con i più importanti artisti della scena jazzistica. In ambito pop, Bosso ha lavorato al fianco di Claudio Baglioni, Renato Zero, Zucchero, Franco Califano e Tiziano Ferro. Nella sua ormai lunga carriera ha ruicevuto premi molto prestigiosi, a partire dal 1999 quando si aggiudicò il ’Top Jazz’ come ’Miglior Nuovo Talento’, mentre nel 2008 ha vinto l’Italian Jazz Awards ed è un ospite fisso al festival ’Umbria Jazz’ e ha partecipato a varie edizioni del Festival di Sanremo.

Lorenzo Tucci è fra i batteristi italiani di maggior talento, anch’egli richiesto al fianco di molte star della musica jazz. Fra i dischi incisi da segnalare "Handful of soul" con il cantante Mario Biondi, che ha venduto più di mezzo milione di copie.

Il trio si completa, poi, con il contrabbassista Daniele Sorrentino, musicista di grande spessore e creatività, che assicura a Tucci e Bosso un tappeto ritmo melodico carico di spunti e musicalità (è nella top ten dei bassisti europei). Contrabbassista, bassista elettrico, compositore e arrangiatore, Sorrentino ha suonato con big, toccando praticamente tutti i continenti, con le tournée in Francia, Spagna, Russia, Messico, Marocco e altre nazioni. Nel 2012 ha fatto parte del programma su Rai 1 "Un poeta per amico", dedicato a Massimo Troisi, nell’orchestra diretta da Stefano Di Battista, e l’anno successivo si è classificato tra i Top Ten bassisti europei. Per gli appassionati di jazz l’appuntamento di queste tre serate è di quelli da non perdere. Ci sono pochi posti disponibili e la prenotazione è obbligatoria.